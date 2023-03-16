0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

16 марта, 22:40

«Динамо» и «Спартак» лишили пенальти в Кубке — ЭСК признала ошибки Кукуляка и Карасева

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Карасев в матче FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина.
Фото Скриншот из трансляции
Владислав Безбородов просматривает эпизод на мониторе, как Пруцев в борьбе за мяч задел локтем Квеквескири.
Фото Скриншот из трансляции
1/3
Telegram Дзен
Два арбитра отстранены от судейства в РПЛ.

В четверг в РФС прошло заседание экспертно-судейской комиссии, на котором рассматривались два спорных судейских решения в матчах FONBET Кубка России: неназначенные пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо» и «Урала» в игре со «Спартаком».

Кукуляк лишил «Динамо» пенальти и отстранен от работы

Самый скандальный судейский момент недели — неназначенный пенальти в ворота «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка России нижней сеткис «Динамо».

На 62-й минуте встречи в штрафной «Зенита» Константина Тюкавина ударил по ноге хавбек хозяев Клаудиньо. Судья встречи Евгений Кукуляк не увидел нарушения, а затем оставил свое решение в силе даже после подсказки ВАР и просмотра эпизода.

Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина.
Скриншот из трансляции

ЭСК признала, что арбитр допустил ошибку и должен был назначить пенальти в ворота «Зенита», о чем сигнализировал ВАР.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Зенит» №11 Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет атакующего игрока команды «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади. Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности. Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле», — говорится в заявлении.

Глава департамента судейства Павел Каманцев сообщил «СЭ», что по итогам работы на матче «Зенит» — «Динамо» Кукуляк временно отстранен от работы.

«Он опускается в низ рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», — сказал Каманцев.

Евгений Кукуляк в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Хуже судейства в нашем футболе еще не было. Это позор

В этом сезоне РПЛ Кукуляк работал во всех турах: десять раз — как главный судья, одиннадцать раз — на ВАР, один раз — в качестве резервного арбитра. С сезона-2020/21 он регулярно работал в качестве главного судьи на матчах РПЛ.

Карасев должен был назначить пенальти в пользу «Спартака», наказан видеоассистент

В матче «Спартака» с «Уралом» тоже был спорный момент — с участием Кристофера Мартинса, который получил удар в лицо в чужой штрафной от защитника Силвие Бегича.

Эпизод случился на 24-й минуте встречи: судья Сергей Карасев не увидел нарушения со стороны хорвата, а ВАР не подсказал ему об ошибке.

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой разъяснить эпизод, ведь за аналогичное нарушение в ворота красно-белых недавно назначали пенальти. В матче красно-белых с «Факелом» в прошлом туре Данил Пруцев в борьбе за мяч задел локтем Ираклия Квеквескири, и арбитр Владислав Безбородов указал на точку после того, как посмотрел эпизод на мониторе.

Владислав Безбородов просматривает эпизод на мониторе, как Пруцев в борьбе за мяч задел локтем Квеквескири.
Скриншот из трансляции

ЭСК признала, что в матче с «Уралом» «Спартак» должен был бить пенальти, и обвинила видеоассистента, который не вмешался. Речь идет об арбитре Анатолии Жабченко из Краснодара.

Виталий Мешков отменяет гол в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo;. «Да не было никакого злого умысла у Виталика Мешкова!» Президент «Урала» — о матчах со «Спартаком», Промесе и Гончаренко

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды направлены на остановку продвижения соперника к воротам путем выставления руки в сторону. Первое движение этой руки не является наказуемым, однако в последней стадии игрок команды «Урал» №2 Сильвие Бегич делает дополнительное движение и наносит удар в область шеи (горла) игрока атакующей команды «Спартак-Москва» №35 Кристофера Мартинса в безрассудной манере. Данное действие является наказуемым, как и контакты с лицом соперника, и ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства», — говорится в заявлении РФС.

ВАР отстранили, о чем сообщил Каманцев: «Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет ВАР в матче «Нижний Новгород» — «Торпедо» и какое-то время останется без назначений в РПЛ».

Жабченко в этом сезоне РПЛ восемь раз работал ВАР и дважды — резервным арбитром. В матче 20-го тура «Пари НН» — «Ростов» его в качестве ВАР заменит Василий Казарцев.

Судя по всему, в связи с регулярными ошибками и наказаниями судей в главном матче этих выходных ЦСКА — «Зенит» к работе Сергея Карасева будет особое внимание.

Кубок России
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Евгений Кукуляк
Сергей Карасев (судья)
5
43
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Ротенберг — о матче с «Торпедо»: «Мы искали ключ к победе, и мы его нашли»
Горлов — о матче с «Ростовом»: «Обидное для нас поражение, в целом получилась равная игра»
В РФС назвали нецелесообразной подачу протеста в КДК по итогам матча «Акрон» — «Локомотив»
Шикунов считает, что «Ростов» может занять третье место в РПЛ по итогам сезона
Лещенко считает, что победа над «Зенитом» придаст уверенности «Динамо» в весенней части сезона
Тугарев признан лучшим игроком матча FONBET Кубка России «Пари НН» — «Ростов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вылет из Кубка — не трагедия для «Зенита». Но поражение обнажило проблемы чемпиона