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Сегодня, 20:00

«Локо» набирает ход после слабого старта сезона. Не оставил шансов «Ростову» и вышел на первое место в группе

«Локомотив» вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Антон Миранчук и Наир Тикнизян в матче «Локомотив» — «Ростов».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Команда Галактионова гарантировала попадание в плей-офф Пути РПЛ.
FONBET Кубок России. Группа B
03 окт, 17:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:1
Ростов

Групповой этап Кубка России вошел в заключительную фазу, в которой определится, кто отправится в Путь РПЛ, а кто продолжит на дистанции Пути регионов. В группе В перед 5-м туром ситуация сложилась одна из самых интригующих: лидировал «Ростов» с 8 баллами, за ним шел «Локомотив» (5), следом — «Урал» (5) и «Рубин» (4).

На «Ростов» Михаил Галактионов ожидаемо выставил боевой состав — с Бариновым, Тикнизяном и Миранчуком в основе. Правда, определенная ротация все же была проведена: в запасе остались Лантратов, Глушенков, Пиняев и Дзюба. А с первых минут появились Гильерме, Самошников и новичок команды Сулейманов. Несмотря на последние успехи в РПЛ (4 победы в 5 матчах), «Локомотив» все же не показывает впечатляющей игры, зачастую выгрызая очки в заключительных отрезках. Да и в Кубке наметилась отрицательная динамика — два поражения в двух последних играх, и как раз от конкурентов — «Ростова» (1:2) и «Урала» (по пенальти).

Несмотря на вопросы к качеству игры «Локомотива», для гостей матч точно обещал быть трудным. Во-первых, Валерий Карпин проводит масштабную ротацию в Кубке — вот и в этот раз на лавке остались Песьяков, Вахания, Осипенко, Лангович, Байрамян и Уткин. Во-вторых, несмотря на 8 забитых мячей в трех последних турах РПЛ, команда не может одержать победы уже в шести матчах подряд. Да и в гостях «Ростов» играет, мягко говоря, так себе — в последний раз побеждали в основное время еще в апреле.

Игра в Черкизово пошла по ожидаемому сценарию. Уже на 3-й минуте «Локомотив» продемонстрировал, кто здесь хозяин: Марадишвили пробил из-за штрафной, и в игру пришлось вступать Медведеву, который подменял Песьякова. В одной из следующих атак команда Галактионова заработала пенальти — мяч после прострела Сулейманова попал в руку защитнику Киршу (хотя казалось, что эта часть тела находится в естественном положении), и судья указал на точку. Правда, Миранчук сделал столько ложных движений и микропауз, что, кажется, запутал самого себя — удар получился слабым и на удобной для вратаря высоте, потому Медведеву не составило большого труда его отразить, хоть и пришлось дотягиваться в полулежачем положении.

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Буквально через минуту, после подачи углового, мяч все же оказался в сетке ворот «Ростова», но и на этот раз гола не случилось — судьи зафиксировали офсайд, хотя решение снова спорное. Несмотря на неудачные попытки открыть счет, «Локомотив» не сбавлял обороты: продолжал владеть мячом и инициативой. Гости же глубоко оборонялись и изредка выскакивали в контратаки. Самый явный момент в первом тайме у команды Карпина возник на 19-й минуте, когда Комаров проскочил мимо защитника, но из удобной для удара позиции решил подать на дальнюю штангу — неудачно.

Ну а «Локо» все же претворил свое преимущество в нужный счет на табло — сначала Миранчук выдал роскошный пас из центра поля на ход Сулейманову, и воспитанник «железнодорожников» забил первый гол после возвращения, опередив защитника и вратаря.

А вскоре Антон прибавил к результативной передаче и гол — Сильянов удачно запрессинговал экс-партнера Ионова, Сулейманов снова прострелил в штрафную, Тикнизян то ли оформил изящную скидку, то ли неудачно обработал мяч, и тот оказался в ногах у Миранчука. Из таких убойных позиций Антону лучше бить не давать, в чем «Ростов» убедился на собственном примере — 2:0.

Во втором тайме у команды Карпина никак не получалось перевернуть игру и создать хоть что-то вразумительное у чужих ворот: тренер возмущался судейскими решениями и провел пять замен уже к 64-й минуте, выпустив почти всех номинальных игроков старта, находившихся на лавке.

А вот замены Галактионова, который подключил Дзюбу, Жемалетдинова и Глушенкова, сработали идеально. Именно эта троица и разогнала атаку, завершившуюся третьим забитым мячом. Сначала показалось, что Глушенков после паса пяткой Дзюбы находился в офсайде, но с помощью ВАР выяснили, что Артем мяча не касался.

После этого игра была сделана — «Ростов» продолжал робкие попытки прессинговать, но «Локо» спокойно работал под давлением и не форсировал события. Хотя на заключительном отрезке игры мяч у хозяев держался откровенно плохо. А ближе к финальному свистку хозяева вообще позволили себе чрезмерную вальяжность. Все это привело к тому, что сперва Тугарев бил из опасной зоны и заставил Гильерме показать свою реакцию. А затем Уткин, Голенков и Осипенко соорудили гол с углового.

Еще минута — и снова Осипенко вылетал на прострел. В одном из следующих подходов случился невероятный сейв Сильянова головой. И напоследок — опаснейший удар рядом со штангой в исполнении Голенкова.

Играть настолько расхлябанно нельзя ни при каком счете, но «Локомотив» сделал себе слишком мощный гандикап, чтобы позволить «Ростову» вернуть интригу. 3:1 — команда Галактионова гарантировала выход в плей-офф Пути РПЛ, а «Ростову» предстоит побороться за него с «Уралом».

Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
Тимур Сулейманов
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