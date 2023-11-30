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«Шедевр Смолова! В РПЛ редко такое увидишь. А Клаудиньо потерялся без Вендела». Кобелев — о победе «Динамо» над «Зенитом»

Кобелев отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев — о кубковой победе москвичей над питерцами (1:0).

— Игра понравилась? Или маловато опасных моментов?

— Нужно понимать, что это противостояние состоит из двух матчей. Все будет решаться в Питере, в марте. Поэтому сегодня никто не хотел рисковать. В первую очередь соперники уделяли повышенное внимание обороне. Игра получилась закрытой. «Зенит» вышел c пятью защитниками. У «Динамо» Нгамале при атаках питерцев опускался низко. Считаю, удаление Карраскаля, как это ни парадоксально, по большому счету сыграло на руку «Динамо».

— Поясните, пожалуйста.

— Получив численный перевес, «Зенит» стал больше времени проводить в позиционных атаках и оголял, что называется, свои тылы. В итоге пропустил контрвыпад. «Динамо» за счет быстрых футболистов наказало гостей, забило решающий гол.

— Матч имени Федора Смолова? Вышел на замену, великолепно начал атаку, бросив в прорыв Нгамале, и сам же ее завершил.

— То, что он сотворил, это, безусловно, шедевр! В нашем чемпионате редко такое увидишь. Человек получает мяч, перекидывает его через голову соперника, отдает на ход Нгамале, сам добегает до штрафной и замыкает передачу. Просто супер! Но выигрывает все-таки вся команда, а не один футболист.

— Вы поняли, за что Кукуян показал Карраскалю вторую желтую карточку?

— Нет. Мне кажется, если и был какой-то фол со стороны динамовца, то точно не на желтую.

— Серьезная ошибка арбитра?

— Ну, конечно! Если ты показываешь вторую желтую, она должна быть железобетонной! А тут, считаю, этот «горчичник» не по делу. Повторюсь, если даже Карраскаль задел Изидора, то нарушение не тянуло на такое наказание. Атака «Зенита» продолжилась.

Федор Смолов радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo;. Смолов — отец! Вышел — и через минуту принес «Динамо» победу над «Зенитом» в меньшинстве

— Без Вендела «Зениту» совсем тяжело в созидании?

— Не только в созидании. Без Вендела «Зенит» потерял в движении, в смене направления атак, в аритмии. Бразилец дирижирует партнерами, определяет командную скорость. Когда в начале сезона не играл Кузяев и не приехал Вендел, это, конечно, сказывалось. Вендел — один из столпов нынешнего «Зенита». Вы же видите, что без него остальные бразильцы играют уже по-другому. Ну и без Кассьерры на острие питерцам сегодня было непросто.

— Клаудиньо не убедил?

— Клаудиньо теряется без поддержки Вендела и без Кассьерры на острие.

Клаудиньо и Диего Лаксальт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Кого бы помимо Смолова выделили в составе бело-голубых? Может быть, того же несправедливо удаленного Карраскаля?

— Сложно сказать. Команды построили игру от печки. Все держали в уме ответный матч. Я бы похвалил хозяев за коллективные действия. Динамовцы очень строго сыграли сзади. «Зенит» есть «Зенит», но сегодня команда Семака практически ничего не создала в атаке. Ни одного голевого момента. Это, конечно, нужно занести в актив подопечным Лички.

— Вы не считаете, что поражение от «Динамо», которое играло 25 минут в меньшинстве, — это некий репутационный удар по «Зениту»?

— Репутационный? Нет. Я бы так вопрос не ставил. «Зенит» сейчас на первом месте в чемпионате. Будет ответная игра. И согласно новой формуле турнира, даже если питерцы уступят на этой стадии, они все равно еще останутся в турнире.

Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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