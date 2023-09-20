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Кубок России

Сегодня, 08:15

«Мне бы хотелось увидеть Юрана у руля «Спартака». Мнение Бормана

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман — о поражении «Пари НН» от «Спартака» в матче на Кубок России (0:3).
Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:3
Спартак

— Можно ли этот матч охарактеризовать такой фразой: «И тут на поле вышел Промес»?

— А можно я вам встречный вопрос задам?

— Конечно.

— Посчитаем? Три судьи в поле, так? Плюс резервный. А сколько еще сидят в этой кабинке? ВАР, АВАР? Еще двое? Замечательно. И 11 игроков «Спартака». Итого — 17. И как вы хотите, чтобы 11 футболистов из Нижнего Новгорода переиграли 17 человек? По-моему, это нереально.

— Это вы про эпизод с незасчитанным голом Трошечкина? Считаете, Севикян там не фолил на Умярове?

— А в первом тайме Умяров разве не задел в своей штрафной по голове игрока хозяев? Или арбитры посчитали, что толчок или удар были не слишком сильными? Понимаете, этому рефери из Саранска по фамилии Буланов рано судить такую команду, как «Спартак». Магия имени, авторитета...

&laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;гостях обыграл &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; в&nbsp;FONBET Кубке России. Квинси Промес, Кристофер Мартинс Перейра и&nbsp;Тео Бонгонда. «Спартак» до весны решил все вопросы в Кубке. У Промеса гол+пас за 10 минут на поле!

— Севикян не сфолил на Умярове в эпизоде с голом нижегородцев?

— Я не понимаю, почему в такие моменты влезает ВАР и пытается переубедить арбитра. Судья в поле сам должен принимать решения, а не ВАР влезать в его голову. Иначе зачем он нужен? В общем, два странных эпизода... Неназначенный пенальти, незасчитанный гол. «Пари НН» пришлось непросто.

— Разве «Спартак» не наиграл на победу?

— Я так не сказал. Вышел в концовке Промес. Разорвал. Спору нет. Но те два эпизода из памяти не сотрешь.

— Как вам «Спартак» при Абаскале?

— Я бы, честно говоря, был бы рад, если бы в будущем «Спартак» возглавил Юран.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль во время матча.
Фото ФК «Пари НН»

— Вот как?

— Пусть наши мужики работают! Ничего личного, но за какие заслуги москвичи позвали Абаскаля? Чем он лучше местных специалистов? Кого он до этого тренировал, что выигрывал? И вот сейчас я не могу себе ответить на вопрос, чем Абаскаль как тренер лучше Юрана.

— Вам скажут: смотрите на табло.

— Кто скажет? Абаскаль? Вы сравните возможности «Спартака» и «Пари НН». Две разные планеты. У Юрана — харизма, стержень, его команды бьются, не пасуют перед авторитетами. Ну вот глобально что за последний год Абаскаль дал красно-белым?

Сергей Юран. «Александрова бьют кулаком, у Гоцука — шишка! Если это «Спартак», то все можно?» Огненный Юран после разгрома в Кубке

— Третье место, бронзовые медали.

— Хм... А при Карпине «Спартак» вторым становился. Ну и? Я чего-то сверхъестественного в работе испанца не вижу. Третье место... Разве это успех для «Спартака»? При его-то ресурсах. Да, одержали четыре победы в четырех матчах в Кубке. Но красно-белым деваться некуда. Надо нацеливаться на трофей. Пока получается. Сегодня вышел Промес, решил.

— Большой мастер для РПЛ?

— Хороший футболист. А вот этих бесконечных эмоций Абаскаля на бровке я не понимаю. Константин Иванович Бесков разве так себя вел? Не припомню...

Опасный момент у ворот «Спартака».
Фото ФК «Пари НН»

— Квинси вас не восхитил?

— Да, сегодня Промес был в ударе. Но мне хочется больше видеть в наших командах своих ребят. Сейчас, когда перекрыли все ходы в Европу, почему бы не развивать россиян?

— Зиньковский понравился?

— Выделялся, да. Но как он будет прогрессировать, если в РПЛ Абаскаль его не ставит в стартовый состав? Испанец же, возможно, из солидарности больше верит в легионеров.

Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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