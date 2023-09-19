Роскошный «Спартак», ремейк Смолова из 2018-го, возвращение Писарского. Сюжеты Кубка идеально дополняют РПЛ

Без этого турнира было бы скучно.

За четыре дня до дерби в РПЛ «Спартак» и «Динамо» решали задачи в Кубке. Но если тренерские штабы клубов захотят использовать эти матчи для подготовки, то, кажется, просто запутают сами себя.

«Для игры на два фронта нужен более глубокий состав. Тот формат кубкового турнира, который есть сейчас, более удобен командам типа «Спартака» и «Зенита» — с двумя почти равноценными составами», — объяснял в интервью «СЭ» Игорь Осинькин.

Другими словами: нынешний Кубок — соревнования в первую очередь для тех, у кого мощнее скамейки. Ну, или есть необходимость обкатать молодежь и запасных.

Конечно, можно пойти от обратного и вычислить тех, кто получил максимум времени в мид-уик, а, значит, точно не выйдет с первых минут в премьер-лиге. Но здесь ситуацию запутывают недавние встречи сборных, которые окончательно перетрясли обоймы многих топ-команд.

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Не говоря уже о том, что в случае со «Спартаком» угадать стартовый состав просто невозможно (говорят, это не получается даже у футболистов). Против «Пари НН» Гильермо Абаскаль дал отдохнуть всем (!) игрокам основы — тем более турнирное положение это позволяло. Но красно-белые вообще не просели по качеству. Наоборот — прибавили! И это — главное удивление. Мы помним, с какими нервами «Спартак» выцарапал минимальную победу над «Сочи». А банда Сергея Юрана — все же соперник другого уровня: более организованный и способный доставить кучу проблем в каждой линии. Но москвичи, несмотря на мощнейшую ротацию, сохраняют структуру футбола и не проваливаются сзади, а Абаскаль даже находит время для свежих экспериментов — например, флангами Медина — Бонгонда — без урона для результата. Четыре победы в четырех матчах — лучший результат Кубка и гарантия досрочного выхода из группы.

Марцел Личка в «Динамо» тоже прокачал резерв: после разгрома в кубковом дерби (сначала на поле, а потом в раздевалке) прибавил Лесовой. Не сломался Кутицкий, которого даже временно переводили во вторую команду. Хороши Гладышев, Грулев и, конечно, Лещук, совершивший несколько топ-сейвов в основное время и один — в серии пенальти. Вот с ними при Личке есть проблемы: в Нижнем Новгороде не забили с точки Макаров и Паршивлюк, а теперь Агкацев потащил удары Тюкавина и Смолова. Федор, конечно, умеет промахиваться эффектно: после паненки с Хорватией прошло больше пяти лет, а его серия голов с 11 метров вроде бы намекала, что кризис пройден. Но как только Смолов «исполняет», начинаются проблемы. В Краснодаре форвард дал Жоржиньо, после долгой паузы аккуратно покатив по центру. Чем вызвал массовую ностальгию по чемпионату мира.

На другом стадионе ЧМ-2018 — в Самаре — тоже творилась история. Как минимум благодаря дебюту рефери Веры Опейкиной, которой до начала матча вручили роскошный букет. Как максимум — из-за гола Владимира Писарского. Форвард забил впервые за полгода (при этом в РПЛ у него по-прежнему ноль мячей), но по его эмоциям во время празднования стало понятно — давление, критику и травмы, свалившиеся на страйкера после перехода из «Оренбурга», он пережил крайне тяжело.

Увидели бы мы все эти сюжеты в РПЛ, где клубы ограничены в экспериментах и заточены под результат? На дистанции — возможно. А в Кубке они случились за один игровой день. Плюсы нового формата стали очевидны еще в прошлом сезоне, а теперь снова доказывают: этот турнир идеально дополняет РПЛ. И элементарно не дает соскучиться в середине недели.