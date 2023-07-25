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Кубок России

Сегодня, 23:00

«Зенит» обыграл «Ахмат» на глазах у Вендела и «виража». Дебют Марио Фернандеса и шедевр Клаудиньо

«Зенит» победил «Ахмат» в домашнем матче Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
Фото ФК «Зенит»
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Чемпион России начал выступление в FONBET Кубке России с победы.
Кубок России. Группа C
25 июл, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Ахмат

Ротация Семака

Новый сезон сразу бросает всех нас в пекло: еще в субботу «Зенит» и «Ахмат» проводили свои первые матчи в чемпионате, а уже во вторник стартовали в FONBET Кубке России. Конечно, ни одна команда премьер-лиги сейчас не находится в оптимальных кондициях, поэтому в такой ситуации глупо было бы рассчитывать на боевые составы.

Хотя основа «Ахмата» во многом напоминала привычную: из тех, кто с первых минут играл против «Крыльев Советов», в запасе остались только Конате и Олейников. Но без сюрпризов не обошлось — Тодорович из обороны поднялся на позицию правого вингера.

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А вот Сергей Семак выставил классический кубковый состав: в воротах появился Васютин, который, вероятно, после трансфера Дениса Адамова станет третьим номером «Зенита», а в запасе остались Кассьерра, Кержаков, Ренан, Дуглас Сантос, Бакаев, вне заявки — Барриос (из-за дисквалификации).

Вендел — на стадионе, Малком — на чемоданах

Но стартовый состав «Зенита» интересовал болельщиков куда меньше тех, кто в него не попал. Сине-бело-голубые этим летом переворачивают рынок — едва ли не каждый день появляются новости об очередном трансфере на вход или на выход. И это не гипербола: в воскресенье «Зенит» объявил о покупке у «Црвены Звезды» защитника Страхини Эраковича, а уже во вторник в клуб перешел упомянутый выше голкипер Адамов и в «Сочи» на правах аренды ушел Никита Гойло. Серб, к слову, смотрел за игрой с трибун, а вот вратарь наблюдал за матчем со скамейки запасных, как и Марио Фернандес (русский бразилец впервые оказался в заявке «Зенита» и дебютировал за него во втором тайме).

Малком, как известно, уже двумя ногами в Саудовской Аравии — если в Нижний Новгород он полетел, то сейчас даже не посетил «Газпром Арену». Да, он был дисквалифицирован, но многие болельщики хотели просто с ним попрощаться.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта

Зато внезапно прибыл Вендел — блудный полузащитник приземлился в Санкт-Петербурге утром и смотрел за матчем в компании травмированного Родригао, Барриоса, а также председателя правления «Зенита» Александра Медведева. Возможно, Вендел и глава клуба обсудили какие-то детали потенциального трансфера.

Возвращение «виража»

Еще одно знаковое возвращение касалось активных болельщиков невского клуба. Как известно, на кубковых матчах не действует Fan ID, поэтому «вираж» изначально планировал посетить матч с «Ахматом», но для этого с их трибуны требовалось убрать сцену, поставленную весной для развлечения болельщиков. Однако позже «Зенит» сослался на то, что не успеет демонтировать конструкцию, и извинился перед «виражом». Активные фанаты этого, конечно, не поняли, но решили все-таки прийти на матч — на противоположную от своей трибуну.

Зрителей вообще собралось немало — 30 тысяч, и они увидели тяжелую победу невской команды. «Ахмат» довольно долго сопротивлялся и был четко нацелен на разрушение, но «Зенит» все равно находил лазейки. Хотя втягивался традиционно долго. На 26-й минуте Клаудиньо мог забить после паса Мантуана, а чуть позже Чистяков всколыхнул сетку с внешней стороны — так сильно, что на стадионе сперва даже заиграла победная музыка. Но это был фальстарт, а вот на 39-й минуте Мантуан уже нашел настоящий путь к воротам после паса Сергеева.

Эффектный гол Клаудиньо

«Зенит» изначально играл по привычной схеме, несмотря на отсутствие Малкома, хотя у Ерохина была гибридная роль — выше, чем в матче против «Пари НН». В перерыве Семак оставил все без изменений, и, вероятно, это повлияло на игру — гости, напротив, прибавили и создали пару действительно опасных моментов. В одном из них Ильин чуть не поразил «девятку», а в другом Васютин вытащил мяч после плотного выстрела Быстрова.

На 62-й минуте состоялось важное событие: вместо Ду Кейроса на поле вышел Марио Фернандес. Дебют новичка трибуны «Газпром Арены» встретили неоднозначно: часть аплодировала, однако со стороны «виража» доносился свист.

Эта перестановка оказалась ключевой и с тактической точки зрения: Марио занял привычное место на правой бровке, а Караваев сместился в центр обороны, и «Зенит» переключился на 3-4-3.

Конечно, смена расстановки вряд ли напрямую повлияла на результат, но хозяевам стало проще добираться до чужой штрафной, и в концовке Клаудиньо завершил эффектную комбинацию зенитовцев, забив неуловимым касанием и сняв все вопросы о победителе. Только на 90-й минуте Конате предпринял попытку отыграть хоть один мяч, но Васютин справился с ударом и зафиксировал первую победу «Зенита» на групповом этапе Кубка России.

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Следующий матч «Зенит» проведет 29 июля — во втором туре РПЛ сине-бело-голубых ждет «Ростов». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что Семак одолеет Карпина: на победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.65, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех южан — за 5.10 (15%).

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Клаудиньо
Марио Фернандес
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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