«Динамо» стартовало в Кубке с поражения в серии пенальти. Захарян пока не в «Лацио», а в Нижнем

Ничья в основное время, а по 11-метровым «Пари НН» оказался сильнее.

Нижний Новгород. Матч хозяев с «Динамо». Возможный отъезд Захаряна. Все это было уже год назад, когда накануне вылета на Волгу в офис бело-голубых пришел факс из «Челси» с сообщением о готовности активировать опцию выкупа полузащитника. В августе 2022-го матч завершился вничью 2:2, Арсен провел на поле 69 минут, а сделка в итоге сорвалась из-за невозможности перевести деньги из Британии в Россию.

Теперь снова разговоры вокруг Захаряна — итальянские инсайдеры отправляют его в «Лацио», но Арсен снова прилетел в Нижний Новгород. Правда, остался в запасе, что породило новую волну разговоров, мол, предпродажная подготовка. Однако это были домыслы, ведь Марцел Личка полностью поменял состав по сравнению с матчем первого тура против «Краснодара». Остался один Фернандес. С чего бы Захаряну выходить? По данным «СЭ», стороны пока далеки от соглашения по переходу в «Лацио».

Дома остались Шунин, Даса, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Нгамале и Смолов. В запасе — Макаров, Захарян и Тюкавин. Это позволило дебютировать в «Динамо» двум воспитанникам школы — 21-летнему голкиперу Илье Купцову и 19-летнему правому защитнику Станиславу Бессмертному. В итоге налево отправился Паршивлюк, а Лаксальт — в опорную зону.

«Нижний» же выпустил почти всех сильнейших. По сравнению с матчем против «Зенита» только три перестановки — Ботнарь, Каккоев и Михайлов вместо Нигматуллина, Гоцука и Сулейманова.

И матч получился веселым. В высоком темпе, почти без центра поля, с обилием моментов. Многие из них, правда, возникали из-за грубых ошибок в обороне, но это беда для тренеров, болельщикам же только интереснее.

Так родились и два гола уже к девятой минуте. Сначала на своей половине поля мяч сопернику подарил Кутицкий — Севикян поприветствовал Купцова в большом футболе — 1:0. Но тут же Стаматов с Майгой ответили любезностью — Гладышев сравнял счет — 1:1.

Дальше с моментами было все в порядке, только реализация подводила. Во втором тайме вышли Захарян с Тюкавиным, Арсен в одном из эпизодов попал в штангу, преимущество от «Нижнего» перешло к бело-голубым, но до забитых мячей дело так и не дошло.

Так что динамовскому голкиперу Купцову в день дебюта в большом футболе довелось сразу поучаствовать в серии пенальти. Хороший шанс заявить о себе в полный голос, которым воспользоваться молодому вратарю не удалось. Купцов не смог отразить ни одного удара, а вот его оппонент Ботнарь справился с попыткой Макарова, после чего Паршивлюк угодил в штангу.

У «Пари НН» два очка, у «Динамо» — одно в группе с «Краснодаром» и «Спартаком».