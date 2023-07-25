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Кубок России

Сегодня, 23:30

«Локо» набирает, «Зенит» хорош даже без топ-легионеров. А что с «Динамо»?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вчера матчами «Динамо» — «Пари НН», «Локомотив» — «Урал» и «Зенит» — «Ахмат» стартовал Путь РПЛ Кубка России-2023/24.

Российский футбол вернулся так стремительно, что клубам пришлось использовать тотальную ротацию составов уже после стартовых игр. Начинать с трех матчей за неделю очень непривычно, и неудивительно, что это вызвало недоумение чуть ли не у всех тренеров лиги.

«С точки зрения зрелищности гораздо проще выходить на поле не через два дня на третий, а через три дня на четвертый. Ты не можешь поставить сильнейший состав. Приходится расставлять приоритеты. Естественно, любой тренер всегда в приоритет поставит чемпионат», — сокрушался Сергей Семак.

У «Зенита» в принципе сложный календарь: команда уже съездила в Казань и Нижний Новгород, а в субботу — выезд в Ростов-на-Дону. Но если для Семака ротация в таком графике — дополнительная проблема, то для Михаила Галактионова и Марцела Лички — шанс проверить в деле тех, кто не убедил в первом туре. А таких очень много.

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Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Урал

Тот же «Локомотив» вышел на кубковую игру с полностью обновленной линией обороны. Но даже такая мера не решила проблему: ошибок на своей половине все еще много (причем как при непосредственно защите, так и в начале своих атак), а голы даются соперникам слишком быстро и легко. «Рубин» забил на 3-й минуте, «Урал» — на 8-й.

Конечно, есть и приятная информация в виде прогресса Тикнизяна (два мяча за три дня — отличные цифры для флангового защитника), еще одного классного появления Самошникова или результативности Изидора, который забивает в девяти матчах подряд и должен чуть взбодрить потухшего Дзюбу. Но тенденция тренерский штаб Галактионова точно напрягает — благодаря выбору в атаке «Локо» в состоянии побеждать даже в таких непростых встречах, как с «Уралом», но на дистанции это будет делать тяжело.

Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Динамо

Кстати, это же касается и «Динамо», где переход на философию Лички, кажется, идет сложнее, чем ожидали. Понятно, что на это в любом случае требовалось время — тот же «Локо» все отработал еще на долгих зимних сборах и обкатал весной, а теперь осталось только убрать локальные сбои. У чеха же оставалось менее месяца, а число привозов, обрезов и грубых ошибок на своей половине показывает — это системная, а не персональная проблема. Ведь в Нижний не летали Смолов, Бальбуэна, Фомин, Скопинцев, Даса, Нгамале и Шунин с Лещуком, а в старте вышли 10 новых футболистов (все, кроме Фернандеса).

На этом этапе Личке не предъявишь претензии за результат, а в Кубке он важен именно сейчас — у «Динамо» сложная группа, и с «Пари НН» было важно набирать больше очков. Плюсы, правда, тоже есть — коллектив строится, и теперь у нового штаба есть полное представление о возможностях всех игроков, включая резервистов. Понятно, что всех их видели на тренировках и в товарняках, но официальные матчи дают гораздо больше информации. Это совсем другое.

Кубок России. Группа C
25 июл, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Ахмат

Поэтому и Семак, уверен, в итоге доволен как возможностью дать время резервистам (а скамейка очень длинная), так и увиденным в их исполнении. В 1-м туре РПЛ «Зенит» проверил себя без Малкома и Вендела, а теперь вышел с первых минут и без Барриоса, Дугласа Сантоса, Кассьерры. Зато дебютировал Марио Фернандес, который получил 30 минут во втором тайме, сыграв левого латераля в схеме с тремя центральными защитниками — в нее сместился Караваев, и, кажется, это ответ на вопрос, как Семак намерен использовать исполнителей, конкурировавших между собой еще в ЦСКА.

С «Ахматом» сине-бело-голубые прилично обновились и перестроились, но не просели ни по качеству, ни по результату.

А в Кубке, который «Зенит» не может завоевать четвертый год, это особенно важно.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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