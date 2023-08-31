Агент Тассано: «Ведем переговоры о возвращении Кристиана в Португалию»

Футбольный агент Хелио Мартинс сообщил, что защитник «Химок» Кристиан Тассано может вернуться в Португалию.

«Ведем переговоры о возвращении Кристиана в Португалию», — приводит «РБ Спорт» слова Мартинса.

Тассано в начале февраля этого года перешел в «Химки» на правах свободного агента. В этом сезоне главный тренер подмосковного клуба Андрей Талалаев отправил 27-летнего футболиста во вторую команду.

«Химки» по итогам прошлого сезона вылетели из РПЛ. На данный момент красно-черные занимают девятое место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 10 очков за 7 туров.