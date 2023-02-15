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Сегодня, 11:15

Бывший тренер «Спартака-2» Бушманов рассказал, что не получал предложений по работе

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал «СЭ» о своем будущем.

«Предложений сейчас нет. Когда готов вернуться к работе? Придут предложения — буду их рассматривать», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов возглавлял «Спартак-2» в периоды с июля 2013 года по январь 2017 года и с марта 2021 года по май 2022 года. 23 мая 2022 года руководство красно-белых расформировало вторую команду.

Помимо «Спартака», Бушманов работал в молодежной сборной России, «Строгино», «Химках», «Локомотиве», «Сатурне-2» и «Шиннике».

Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
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