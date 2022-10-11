Евсеев объяснил неудачный старт «Рубина» в первой лиге

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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев объяснил неудачный старт «Рубина» в текущем сезона первой лиги.
«Шинник» во второй лиге был в такой же ситуации. Вот в любой город приезжал «Шинник» и против нас играли с удвоенным желанием. Получалось или нет — это другое дело. То же самое сейчас против «Рубина». Так же и на тульский «Арсенал» и «Уфу». Потому что команды долго играли в РПЛ. Любая команда хочет показать уровень своей подготовки на уровне тренера Слуцкого, на уровне «Рубина». Себя хочет показать. И в этом нет ничего плохого.
Против «Рубина» играли с горящими глазами. Вот мы играли против них и мне не надо было команду настраивать. Все знали с кем играют. Они вышли и очень качественно сыграли», — сказал Евсеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
В текущем сезоне «Рубин» занимает 5-е место с 22 очками.
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