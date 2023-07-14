Балахнин: «ЦСКА вряд ли чем-то ошарашит «Зенит» в матче за Суперкубок»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперкубка России.

«Ставок не делаю, но «Зенит» выглядит предпочтительнее. Хотя я бы не стал говорить, что для ЦСКА этот матч будет безнадежен. Мы видели, что в предсезонном турнире питерцы были не так убедительны, как в прошлом сезоне. Была одна победа, ничья и поражение. Не все пока получается. Так что нельзя сказать, что команда подходит к Суперкубку во всеоружии. Правда, прошло больше недели с турнира до Суперкубка, «Зенит» мог подтянуться, сыграться», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Также он ответил на вопрос, можно ли ждать сюрпризов от ЦСКА в этой встрече в плане тактики.

«Федотов — консерватор, а не новатор, поэтому что-то новое вряд ли будет. Это видно по его работе в «Сочи» и «Оренбурге». Он идет последовательно, основательно. Хорошо работает внутри команды. Но вряд ли он чем-то ошарашит», — добавил специалист.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.