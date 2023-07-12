На матче OLIMPBET Суперкубка России не будет использоваться система офсайдных линий

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о процессе сертификации системы офсайдных линий.

«Мы понимаем все сложности. Вопрос сертификации. Идет заключительная стадия работы. Есть определенная техническая сложность. Это ответственность. Этим занимается РФС. За коллег обещать точно не могу. Все мы ждем. На Суперкубке системы точно не будет, если только в тестовом режиме. Но вопрос не ко мне», — сказал Алаев.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

Ранее глава департамента судейства Павел Каманцев заявил, что офсайдные линии должны вернуться со старта нового сезона РПЛ.