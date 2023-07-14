Пономарев назвал преимущества «Зенита» над ЦСКА перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями в преддверии матча за OLIMPBET Суперкубок России между московским клубом и «Зенитом».

«У меня сейчас тревожные мысли, особенно после матчей в Братском кубке с «Динамо». ЦСКА сыграл очень плохо, такое недопустимо. Очевидно, что Владимир Федотов не смог настроить команду. Игроки наплевательски отнеслись к этим матчам. В любой игре, даже товарищеской, нужно выкладывать на все сто процентов. Мне кажется, что «Зенит» будет помобильнее, чем ЦСКА. Они выглядят понадежнее в атаке, хотя в обороне не очень хороши. Зато в нападении и полузащите — они на коне. Не знаю, как сложится игра, здесь имеет место быть воля случая. По классу обе команды одинаковые. Настрой, наверно, будет соответствующим. Я думаю, что шансы 50 на 50», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Суперкубок пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало матча — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.