Агкацев — о ничьей с Египтом: «Мы мало тренировались в этом составе, тяжело было найти игровые связи»

Голкипер сборной России Станислав Агкацев подвел итоги товарищеского матча против Олимпийской сборной Египта (1:1).

Единственный гол сборной России во втором тайме забил полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян.

«Тяжёлая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, всего два занятия, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Конечно, мы их наигрывали, но слишком мало времени, чтобы они закрепились. Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами — нет. Ещё и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Для первого матча в таком составе — нормально», — цитирует Агкацева официальный сайт РФС.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра снова пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.