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Сегодня, 17:19

Александр Мостовой оценил товарищеские матчи сборной России

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды.

«Смотрел матчи без особого интереса, то, что в принципе я говорил и раньше. Мы себя засовываем в такое положение, что уже многие, с кем я разговаривал, не смотрят эти игры. Я понимаю, с чем это связано. Во-первых, интерес падает от того, что мы нигде не участвуем, и это логично. И от соперника, с которым играем. Кому было прям интересно смотреть олимпийскую сборную Египта против сборной России? Конечно, половине неинтересно. Поэтому с Катаром более-менее было интересно посмотреть, но то, что мы увидели, было печально», — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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