Александр Мостовой об участии России на чемпионате ЦАФА: «Кому будет интересна игра против Афганистана?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что ему не будет интересно выступление национальной команды на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Ситуация такая, что нам выбирать не приходится. Нам выбирать не приходится, и нас уже не выбирают. Поэтому что нам еще остается делать? А играть нужно. Будет ли мне интересен этот турнир? Конечно же, не совсем. Я думаю, что нет. Ну кому будет интересна игра Россия — Афганистан?» — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России в турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.