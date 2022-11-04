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Сегодня, 17:11

Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией: «Он на меня такими глазами посмотрел»

Аршавин высказался о возможном проведении матча против ветеранов национальной команды Бразилии
Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном проведении товарищеского матча против ветеранов национальной команды Бразилии.

«Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет. Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч. Больше мне добавить нечего. Если матч состоится — я приму участие. Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня таким глазами посмотрел: «Андрей, ты про что?» Честно, ничего не знаю. Если матч будет — приму участие. Нет, так нет», — сказал Аршавин «СЭ».

Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.

Андрей Аршавин
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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