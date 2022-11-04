Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией: «Он на меня такими глазами посмотрел»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном проведении товарищеского матча против ветеранов национальной команды Бразилии.

«Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет. Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч. Больше мне добавить нечего. Если матч состоится — я приму участие. Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня таким глазами посмотрел: «Андрей, ты про что?» Честно, ничего не знаю. Если матч будет — приму участие. Нет, так нет», — сказал Аршавин «СЭ».

Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.