Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался по поводу получения бразильскими игроками Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается. Выступление за сборную России? Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну и что? Я считаю, он не должен был играть», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

За сборную России уже играли натурализованные бразильцы — вратарь Маринато Гильерме провел 19 играл, защитник Марио Фернандес сыграл 33 матча.

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, а «Клаудиньо» в 2021 из «Брагантино».