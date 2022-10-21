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Сборная России

Сегодня, 21:30

Аршавин — о возможной игре Малкома и Клаудиньо за сборную России: «Я против натурализации»

Аршавин против появления Малкома и Клаудиньо в сборной России
Анна Горшкова
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался по поводу получения бразильскими игроками Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Я далек от этой истории, поэтому я не знаю, в связи с чем и для чего это делается. Выступление за сборную России? Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну и что? Я считаю, он не должен был играть», — приводит слова Аршавина «КП Спорт».

За сборную России уже играли натурализованные бразильцы — вратарь Маринато Гильерме провел 19 играл, защитник Марио Фернандес сыграл 33 матча.

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, а «Клаудиньо» в 2021 из «Брагантино».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/arshavin-vystupil-protiv-poyavleniya-malkoma-i-klaudino-v-sbornoj-rossii/
Андрей Аршавин
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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