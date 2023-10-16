Арочо считает, что сборная Кении обыграет Россию в товарищеском матче

Бывший игрок сборной Кении Фред Арочо поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

«Сейчас сборная Кении снова может играть официальные матчи, это очень здорово. У нас был сложный период, а сейчас мы ждем расцвета футбола в стране. В составе сборной Кении есть немало интересных игроков, кто-то только подает надежды, но есть и большие мастера, а особенно выделяются Майкл Олунга, который играет в Катаре и Джозеф Окуму из «Реймса». Я думаю, что сборная Кении выиграет, хоть сборная России и считается фаворитом. Мне кажется, что наша сборная более мотивирована, чем сборная России», — приводит слова Арочо «Евро-Футбол.Ру».

После 19 минут матча счет 1:1.