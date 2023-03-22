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Сборная России

Сегодня, 12:33

Балахнин: «На первом плане у сборной России должен быть результат, а не реабилитация за неудачи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды с Ираном и Ираком.

«Сборная давно не играла, она все время меняется. Нет стабильности в составе. Хочется посмотреть, как команда будет выглядеть в этих условиях. Но многие не приехали: наши легионеры, например, плюс есть травмированные. Поэтому посмотрю, как выглядят ребята, которые приехали, как они будут взаимодействовать.
Результат всегда важен на уровне сборной. Это же престиж. Команда представляет страну, что всегда важно. Удивляет, когда говорят, что в таких матчах важна игра или что-то другое, а не результат. Нет ли ощущения, что команде нужно реабилитироваться за прошлые матчи? Это лишний пример того, насколько результаты, пусть и товарищеских матчей, влияют на настроение всей страны. Реабилитация не стоит на первом плане. Важнее просто добиться победы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Сборная России сыграет с Ираном в Тегеране 23 марта, 26 марта в Санкт-Петербурге состоится матч с Ираком.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005057098_balahnin_na_pervom_plane_u_sbornoy_rossii_doljen_byit_rezultat_a_ne_reabilitaciya_za_neudachi
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