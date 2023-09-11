Баринов рассказал, что пожелал бы себе на день рождения: «Я каждый раз задуваю свечи и ничего не происходит»

Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам, как его поздравили с днем рождения в сборной. 11 сентября Баринову исполнилось 27 лет.

— Как команда тебя поздравила?

— Обычно. Ребята просто подходили, поздравляли. И потом уже на теории Валерий Георгиевич поздравил и вся команда.

— Что пожелал?

— Ничего не желал. Просто поздравили с днем рождения.

— А сам себе, что желаешь?

— Здоровья в первую очередь. С остальным справлюсь, надеюсь.

— Какая мечта должна сбыться, после того, как ты задул свечи?

— Я каждый раз задуваю свечи и ничего не происходит. Здоровья себе крепкого пожелаю и все.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против сборной Катара на стадионе «Эль-Джануб».