Баринов рассказал, что пожелал бы себе на день рождения: «Я каждый раз задуваю свечи и ничего не происходит»

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Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам, как его поздравили с днем рождения в сборной. 11 сентября Баринову исполнилось 27 лет.
— Как команда тебя поздравила?
— Обычно. Ребята просто подходили, поздравляли. И потом уже на теории Валерий Георгиевич поздравил и вся команда.
— Что пожелал?
— Ничего не желал. Просто поздравили с днем рождения.
— А сам себе, что желаешь?
— Здоровья в первую очередь. С остальным справлюсь, надеюсь.
— Какая мечта должна сбыться, после того, как ты задул свечи?
— Я каждый раз задуваю свечи и ничего не происходит. Здоровья себе крепкого пожелаю и все.
12 сентября россияне проведут гостевую игру против сборной Катара на стадионе «Эль-Джануб».