Бородюк считает слухами переход России в Азиатскую конфедерацию

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк считает, что переход России в Азиатскую конфедерацию — это слухи. Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что на ближайшем исполкоме будет рассматриваться возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Переход в Азиатскую конфедерацию? Это какие-то слухи. Что она обсуждается? Когда появится конкретика, тогда можно обсуждать. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сказал, что переход будет обсуждаться на ближайшем исполкоме? Вот сейчас обсудят, какое-то решение будет принято, тогда и поговорим. Но вот эти все слухи...», — цитирует экс-специалиста Legalbet.

Сборная России была отстранена Международной федерацией футбола (ФИФА) от участия в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022. В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.