Булыкин: «Играть за сборную — престиж, Миранчук и Головин точно нужны команде»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал расширенный состав национальной команды на предстоящий мартовский сбор.

«Уверен, что Головин и Миранчук усилят сборную России. Вопрос важности игр, их состояния и адаптации в коллективе. Играть за сборную — престиж, оба футболиста точно нужны команде. Будет интересно посмотреть на ребят при Карпине», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Также он высказался об отсутствии в заявке нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба? Не думаю, что во главе стоит конфликт между ним и Карпиным. Он только сыграл две игры за последние полгода. К нему будут еще присматриваться. Ему нужно провести еще пару игр, чтобы тренерский штаб сполна его оценил», — добавил специалист.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.