Экс-вратарь ЦСКА Чанов: «Без сборов и контрольных матчей сборную России можно расформировать»

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов объяснил, почему сборной России нужно проводить сборы и контрольные матчи.

«Ситуация со сборной не совсем ясна. Я согласен, что летний сбор нецелесообразен, пока клубы готовятся к новому сезону РПЛ. Но осенью надо смотреть окна и планировать в эти даты матчи. Стоит ли предложить восточным командам, раз африканские отказываются? Их не так много, но можно сыграть с Китаем, Кореей. Болельщики и люди в стране должны понимать, что у нас есть сборная. Готовиться пока некуда, но надо собираться и смотреть молодых футболистов. Без сборов и контрольных матчей сборную можно расформировать», — цитирует Чанова Legalbet.

Планируется, что ближайший учебно-тренировочный сбор национальная команда России проведет осенью 2023 года. В рамках осеннего сбора россияне могут сыграть с Катаром.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.