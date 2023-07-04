Чистяков признался, что скучает по играм за сборную России

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что скучает по выступлениям за сборную России.
«По сборной скучаю. Хорошие времена были, но лучшие еще впереди. Наше дело тренироваться и ждать, когда сборная вернется к международным турнирам, поэтому лучше играть с любой сборной, чем не играть вовсе», — приводит ТАСС слова Чистякова.
Защитник впервые был вызван в основную сборную страны в сентябре 2019 года на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Всего 29-летний футболист провел 4 игры в составе национальной команды.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.