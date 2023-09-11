Сегодня, 19:13
Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, знает ли по именам всех футболистов, вызванных в национальную команду.
— Неделю тренировались. На сколько тяжело?
— По началу были легенькие, втягивающие тренировки. Как мы любим. А за три дня до игры были уже интенсивные, хорошие тренировки. Как всегда.
— Уже, наверно, сыграть хочется? Неделю тренируетесь.
— Почему? В чемпионате у нас тоже недельный цикл.
— В сборной обычно два матча проводится.
— Три за неделю. Если официальные игры.
— В Новогорске Карпин сказал, что провел полноценную тренировку впервые за два года. Что это было?
— Наверно, отрабатывали... Не скажу что. Но получилась полноценная тренировка.
— Сбор прошел в уникальном формате 49 человек. Как это ощущалось?
— Он еще не закончился. Он закончится только завтра. То, что вызвали 49 человек — это решение тренера. У нас 22 человека тренируется. Как и должно. У молодых ребят сейчас игра. Пожелаем им удачи.
— Карпин сказал, что не всех знает по именам. Ты всех знаешь?
— Имена могу не вспомнить. Но визуально плюс-минус всех знаю.
Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.