Гладилин оценил кадровую политику Карпина в товарищеских матчах сборной России

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин предположил, из каких соображений исходило руководство национальной команды, формируя составы на товарищеские матчи в рамках сентябрьского сбора.

«Тренерский штаб сборной России правильно делает. Этот сбор в большей степени просмотровый. Основным составом считаются те футболисты, которые уже были в обойме команды. Их возможности Карпин уже знает. А игроки, проявившие себя в РПЛ, получили шанс показать свое мастерство на уровне сборной. Нацеленной подготовки к какому-то контрольному матчу не было. Считаю, что наставник работает на перспективу и делает это правильно», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

7 сентября сборная России из игроков не старше 23 лет вничью сыграла с олимпийской командой Египта (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Суэце. 11 сентября россияне проводят повторную игру с египтянами, а 12 сентября еще одна группа российских футболистов сыграет против Катара.