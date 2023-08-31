Севикян отказался от приглашения в сборную России: «Уже принял решение выступать за Армению»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян объявил об отказе от вызова в сборную России.

«Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.

Однако, на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении», – приводит «Пари НН» заявление Севикяна.

22-летний полузащитник попал в число 49 игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

Севикян являвется воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а летом прошлого года перешел в «Пари НН».

В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 9 матчах во всех турнирах.