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Сегодня, 15:35

Гаджиев считает, что Джикия заслуживает вызова в национальную команду России

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия был вызван в национальную команду.

«Георгий по-прежнему является сильным защитником. Турнирное положение «Спартака» и игра его обороны не может не вызывать вопрос о том, кто заслуживает или не заслуживает вызова в сборную. Индивидуально каждый из приглашенных игроков красно-белых способен играть лучше. Вина действий защиты частично на тренерском штабе Абаскаля, который не может наладить игру. Если Карпин вызывает всех этих футболистов, значит, верит в них», — заявил Гаджиев RT.

Ранее стало известно, что Джикия вошел в список 25 игроков, которые отправились на товарищеский матч с Катаром. Игра пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1201708-gadzhiev-dzhikiya-vyzov-sbornaya
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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