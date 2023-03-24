Газзаев — о матче с Ираном: «Качество игры нашей сборной оставляет желать лучшего»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» игру национальной команды в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«За последнее время это был самый серьезный соперник. Важно было узнать, на каком этапе в связи с изоляцией мы находимся. Результат приемлемый. Если же говорить об игре, то первые 15 минут мы выглядели неплохо. После этого начались постоянные разрывы между линиями, элементарные ошибки в обороне и отсутствие креатива в атаке. Единственное креативное действие нашей сборной привело к назначению пенальти. Качество игры оставляет желать лучшего. Но другого мы и не ожидали. Наша команда проводит мало матчей, мало сборов, некоторые игроки вызываются в команду впервые. Сейчас нужно просто играть. Игрокам важно чувствовать, что сборная есть. Рано или поздно мы вернемся на международную арену. Надо быть к этому готовым. Поэтому нужно и играть, и проводить сборы, и стабилизировать состав», — сказал Газзаев «СЭ».

26 марта сборная России в Санкт-Петербурге встретится с Ираком. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.