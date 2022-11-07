Гендиректор «Ахмата» объяснил вызов Садулаева в сборную тем, что Карпин видит в нем потенциал

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал попадание полузащитника команды Лечи Садулаева в основной состав сборной России на товарищеские матчи.

«Это первый воспитанник, который попал в сборную, и это пример остальным молодым и детям, к чему надо стремиться. Для него, конечно, это аванс, и мы надеемся, что он будет прогрессировать.

Мы можем расхваливать нашего футболиста сколько угодно, но в сборную его вызывает главный тренер, и значит, он видит в нем потенциал. Каждый тренер привносит что-то свое, работа с ним ему многое дает, и сам он многое начал воспринимать по-взрослому", — приводит ТАСС слова Айдамирова.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 17 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном можно посмотреть по этой ссылке.