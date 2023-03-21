Генич заявил, что сборной России обязательно нужно побеждать в матчах с Ираном и Ираком

Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матчей сборной России с Ираком и Ираном.

«Обязательно нужна победа. Какой смысл сейчас экспериментировать? Мы видим, с каким трудом РФС договаривается о контрольных матчах. Не так много стран, которые хотят с нами играть. Думаю, Валерий Георгиевич после экспериментов с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном тоже понимает, что сейчас требовать результат от сборной сложно, но надо это делать. Надо со всей серьезностью относиться к матчам с Ираком и Ираном», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Игра с Ираном состоится 23 марта в Тегеране, а матч с Ираком пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 марта.