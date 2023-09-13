Геркус ответил Карпину на совет игрокам РПЛ уезжать в Европу: «Не даст ничего хорошего»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при возможности.

«Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там —это совсем не массовое явление, таких случаев единицы. Каждый из них индивидуален. Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям не даст ничего хорошего, только заберет отсюда наших звезд», — сказал Геркус «СЭ».

Сборная России одержала одну победу в последних семи товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).