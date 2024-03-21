Гладилин считает сборную России фаворитом в предстоящем матче с Сербией

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Я считаю фаворитом сборную России. Сербская команда очень хорошая, она приедет в Москву достойным составом, несмотря на отсутствие нескольких хороших футболистов по уважительной причине. Сборная России давно не играла, Карпин собрал лучших игроков. Думаю, выйдет ударный стартовый состав», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером.