Стойкович сравнил игру сборной России с игрой Дании и Англии

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович оценил стиль игры сборной России.

«Карпин ставит в сборной России схему 4-3-3, он прививает современный стиль игры. Это будет тяжелый матч со сложным соперником. Как сказал Тадич, в сборной России есть много высококачественных футболистов. Если говорить о схожести стилей, то сборная России играет в схожей с игрой Дании и Англии манере. Германия так не играет», — сказал Стойкович на пресс-конференции.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.