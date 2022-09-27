Глебов надеется, что сборная России соберется в ноябре

Полузащитник сборной России Данил Глебов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о прошедшем сборе национальной команды.

— Хорошо, что победили в матче с Киргизией. Понятно, что было тяжеловато — давно не собирались. С некоторыми ребятами вообще первый раз сыграл.

— Карпин говорил, что в сборную все игроки «Ростова» ехали счастливыми. А какими уезжали?

— Тоже счастливыми. Хорошо провели время, потренировались, пообщались. Одержали победу — получили положительные эмоции. Надеюсь, в ноябре вновь встретимся.

24 сентября сборная России одержала победу над командой Киргизии (2:1). Товарищеская игра проходила в Бишкеке.

Игра против сборной Киргизии стала для российской команды первой с ноября 2021 года.

27 сентября в пресс-службе Киргизского футбольного союза сообщили об устной договоренности о проведении повторного товарищеского матча со сборной России. Встреча может состояться в 2023 году.

7 сентября пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, что сборная страны в ноябре проведет товарищеский матч с командой Ирана.