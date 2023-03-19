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Сегодня, 15:36

Помазун о вызове в сборную России: «Было очень приятно, что заметили»

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Голкипер «Урала» Илья Помазун прокомментировал свое попадание в итоговый состав сборной России на мартовский сбор.

«Было очень приятно, что заметили. Понял, что надо продолжать в том же духе и где-то прибавлять даже, поэтому было очень приятно. От кого узнал, что я в окончательном составе? Виталий Витальевич Кафанов мне позвонил еще перед «Спартаком», поздравил, сказал, что вызывает в основную сборную. Я обрадовался, конечно, но особенно времени не было, потому что у нас была игра на следующий день», — сказал Помазун в видео, которое опубликовала пресс-служба сборной России.

Сборы национальной команды пройдут в Новогорске с 19 по 27 марта. Россиянам предстоит провести два товарищеских матча: против сборной Ирана (23 марта) в Тегеране и против Ирака в Санкт-Петербурге (26 марта).

Источник: https://t.me/teamrussia/3754
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Илья Помазун
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Урал
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