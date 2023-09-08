Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:43

Головин заявил, что готов выйти с капитанской повязкой на матч с Катаром

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что в «Монако» положительно отнеслись к его отъезду в расположение национальной команде. Он также заявил, что готов выйти с капитанкой повязкой на гостевой матч с Катаром.

— Нормально, никаких проблем. Спокойно отпустили. Официальные или не официальные матчи — нет значения.

— Чувствуете себя звездой сборной России?

— Не чувствую.

— А лидером?

— Да. У нас есть лидеры в раздевалке. Это больше к Джикии относится. Но лидеры и на поле должны проявлять свои качества, это дает некую раскованность партнерам.

— Удается следить за российским футболом во Франции?

— Не скажу, что сильно слежу за РПЛ, но большие матчи смотрю.

— Нет ли уже информации, выйдете ли вы на матч с Катаром капитаном?

— Информации нет. Даже близко об этом не общались. Готов ли я выйти с капитанской повязкой? Готов.

— Какое представление о Катаре у вас?

— Если брать чемпионат мира, то я уже не особо помню, какой у них стиль игры. Они выступили там не очень хорошо. Мы посмотрели сегодня теорию. Средняя команда, очень крепкая. Они стараются играть в футбол, стараются играть низом. Думаю, что на данный момент это очень хороший, сильный соперник.

— Насколько важна поддержка болельщиков. Вчера в Египте, может быть, кто-то из отдыхающих , может кто-то специально, прилетели и поддерживали ребят. Говорят, что их слышно очень хорошо.

— Конечно, это безумно важно для каждого игрока. На выездных матчах это вдвойне приятно. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше было болельщиков. Были бы очень рады. Это дает силы, когда тебе тяжело. Думаю, это очень важно.

— Как проходит адаптация в плане языка? Наверное, до этого не очень часто приходилось на нем говорить.

— Я же разговариваю тоже на русском. По телефону, например. Я его не забыл. Не переживайте. Для меня адаптация не нужна.

Сборная России сыграет с Катаром во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Александр Головин
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Обсудить
Читайте также
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Как шотландский футболист Джонстон чуть не убил соперника на поле
Посла Армении вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Головин: «Желание играть за сборную и побеждать никуда не делось»
Головин рассказал, почему не удалось встретиться с Кузяевым во Франции
Карпин: «В матче с Катаром на стадионе должны работать кондиционеры. Надеюсь, не обманут»
Карпин рассказал, что Пиняев может сыграть в матче с Египтом или Катаром
Головин рассказал о самом ярком впечатлении от сборной России
Скопинцев — о Карпине: «Он очень сильный специалист и мотиватор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин рассказал о самом ярком впечатлении от сборной России

Карпин рассказал, что Пиняев может сыграть в матче с Египтом или Катаром