Головин заявил, что готов выйти с капитанской повязкой на матч с Катаром

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что в «Монако» положительно отнеслись к его отъезду в расположение национальной команде. Он также заявил, что готов выйти с капитанкой повязкой на гостевой матч с Катаром.

— Нормально, никаких проблем. Спокойно отпустили. Официальные или не официальные матчи — нет значения.

— Чувствуете себя звездой сборной России?

— Не чувствую.

— А лидером?

— Да. У нас есть лидеры в раздевалке. Это больше к Джикии относится. Но лидеры и на поле должны проявлять свои качества, это дает некую раскованность партнерам.

— Удается следить за российским футболом во Франции?

— Не скажу, что сильно слежу за РПЛ, но большие матчи смотрю.

— Нет ли уже информации, выйдете ли вы на матч с Катаром капитаном?

— Информации нет. Даже близко об этом не общались. Готов ли я выйти с капитанской повязкой? Готов.

— Какое представление о Катаре у вас?

— Если брать чемпионат мира, то я уже не особо помню, какой у них стиль игры. Они выступили там не очень хорошо. Мы посмотрели сегодня теорию. Средняя команда, очень крепкая. Они стараются играть в футбол, стараются играть низом. Думаю, что на данный момент это очень хороший, сильный соперник.

— Насколько важна поддержка болельщиков. Вчера в Египте, может быть, кто-то из отдыхающих , может кто-то специально, прилетели и поддерживали ребят. Говорят, что их слышно очень хорошо.

— Конечно, это безумно важно для каждого игрока. На выездных матчах это вдвойне приятно. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше было болельщиков. Были бы очень рады. Это дает силы, когда тебе тяжело. Думаю, это очень важно.

— Как проходит адаптация в плане языка? Наверное, до этого не очень часто приходилось на нем говорить.

— Я же разговариваю тоже на русском. По телефону, например. Я его не забыл. Не переживайте. Для меня адаптация не нужна.