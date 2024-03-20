Игроки сборной Сербии вылетели в Москву на товарищеский матч с Россией

Сборная Сербии по футболу утром 20 марта вылетела в Россию на товарищеский матч с российской командой, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии (FSS).

«Сборная Сербии отправилась в Москву, где в четверг проведет товарищеский матч против России», — говорится в сообщении FSS.

Товарищеский матч между национальными командами России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 20.00 мск. Этот матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА, где сборная России занимает 38-е место.

Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2023 году россияне провели восемь матчей, обыграв Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).