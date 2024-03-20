Радич: «Жаль, что матч Россия — Сербия не провели раньше»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал, как в Сербии относятся к товарищескому матчу с Россией.

«Это важный матч. Жаль, что его не провели раньше. Но главное, что он состоится. К игре относятся позитивно. Многие болельщики полетят в Москву. Так что хорошая игра и с футбольной, и со всех остальных точек зрения», — приводит «РБ Спорт» слова Радича.

Также он прокомментировал вызов в национальную команду Сербии двух игроков ЦСКА — Сашу Зделара и Милана Гаича.

«Думаю, отношение у нашей команды серьезное. Зделар раньше точно был в сборной. Игра товарищеская. Это возможность просмотреть кого-то. Кто-то из основы может болеть, кого-то не отпустят. Был бы официальный матч, возможно, мы увидели бы другой состав. Но не сильно отличающийся», — добавил Радич.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало — в 20.00 по мск.