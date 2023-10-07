Источник: РФС предлагал сборной Бахрейна провести товарищеский матч в 2024 году

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари рассказал о переговорах с РФС по товарищескому матчу в 2024 году.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира. Подождем и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», — приводит Sport24 слова Аль Ансари.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.