Черчесов — о допуске юношеских сборных России: «В УЕФА к нам никогда не было негативного отношения»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» отреагировал на допуск юношеских национальных команд до международных соревнований.

«Естественно, позитивно отнесся к этому. Идет определенная работа в кабинетах. Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения — со многими общаюсь, знаю лично. С одной стороны, сделанный шаг правильный и нормальный. С другой стороны, хочется, чтобы и другим сборным открывали двери. Давайте пока этот момент переживем», — сказал Черчесов «СЭ».

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.