Кафанов ответил на вопрос о теоретическом вызове Проведеля в сборную России

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отверг теоретическое рассмотрение вызова итальянского голкипера «Лацио» Ивана Проведеля.

«Насколько знаю, он уже был задействован в сборной Италии, поэтому здесь даже не обсуждается», — сказал Кафанов «СЭ».

Ранее Проведель был вызван в сборную Италии на квалификационные матчи против сборных Северной Македонии и Украины, однако на поле голкипер так и не появился.

10 октября 2023 года Кафанов заявил «СЭ», что в национальную команду могли вызвать Проведеля, но голкипер «не захотел общаться ни с кем из России».

Сборная России проводит мартовский тренировочный сбор. Команда Валерия Карпина сыграет со сборными Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.