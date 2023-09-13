Камоцци: «Сейчас тяжелые времена для российского футбола»

Итальянский функционер Франко Камоцци ответил на вопрос об уровне игроков сборной России.

«Для российского футбола сейчас наступили очень тяжелые времена. Я надеюсь, что скоро все изменится, потому что вы не заслуживаете такого обращения. В РПЛ сейчас не хватает настоящей конкуренции», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

12 сентября сборная России в гостях сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Катара (1:1). До этого другой состав национальной команды из игроков не старше 23 лет провел две игры против олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2).