Канчельскис: «Сейчас можно даже не вызывать в сборную тех, кого мы знаем»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» отсутствие полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, хавбека «Монако» Александра Головина и защитника «Спартака» Георгия Джикии на мартовских сборах национальной команды.

«Когда получаешь травму, тогда в сборной общаются с клубными врачами, которые присылают информацию о том, что за повреждение у футболиста. Чтобы не усугублять травму, есть просьба не вызывать игрока.

Миранчуков мы знаем по играм сборной, а молодых ребят — нет. Сейчас главная задача — вызывать тех, кто в дальнейшем будет способен помочь. Можно даже не вызывать в сборную тех, кого мы знаем. Мы везде не играем, какая разница?» — сказал Канчельскис «СЭ».

Головин и Алексей Миранчук были включены в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что оба игрока получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды. Капитан «Спартака» Георгий Джикия также из-за повреждения не поможет национальной команде в ближайших матчах.

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране, на 26 марта у национальной команды запланирован матч против Ирака в Санкт-Петербурге.