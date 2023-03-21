Карпин — о возможном уходе из сборной: «Если кто-то примет это решение, то ради Бога»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает о своем возможном уходе в случае неудачи в следующих национальной матчах команды.

— Ради Бога. В чем проблема. Если кто-то примет это решение, то ради Бога. Кто-то держится за это место?

— Чувствуете, что около сборной крутится негатив в связи с прошлогодними результатами?

— Негатив копится всегда, когда команда не побеждает.

— Не чувствуете, что это опасно?

— Бывает. Не обыграли Таджикистан. Когда команда проигрывает, то ее критикуют, так всегда.

— Не согласны с той философией, что сборная России должна показывать результат?

— Любая команда должна всегда показывать результат.

— По сравнению с командой, которая играет на сборах. Но это сборная, которая играет в цветах флага.

— Да. Кто-то играет в цветах «Спартака», кто-то в цветах «Динамо». Если команда проигрывает на сборах, то от этого начинается критика, негатив. А если команда выигрывает на сборах, то все хорошо, а потом она проигрывает в чемпионате.