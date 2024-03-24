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24 марта, 12:50

Карпин: «Если сравнить на бумаге два состава — с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, — я не знаю, какой из них сильнее»

Карпин рассказал, какой состав планировал выпустить на матч с Парагваем
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, какой состав планировал выпустить на товарищеский матч с Парагваем.

— К субботе вы уже знали, кого выпустите на матч с Парагваем?

Да, на 80-90 процентов.

Назовете состав?

Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты... В воротах Лунев. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов.

Кого именно?

Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идем дальше. Правый защитник Адамов, левый Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов.

Масштаб ротации впечатляет. По сравнению с предыдущим матчем восемь замен!

Совершенно верно. Кстати, если сравнить на бумаге два состава с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, я не знаю, какой из них сильнее, честно.

23 марта стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Полностью интервью Валерия Карпина читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
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