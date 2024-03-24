24 марта, 12:40
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся матче с Парагваем.
— В какой момент поняли, что матч с Парагваем не состоится?
— Когда в субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, и сказал, что игры не будет.
— Правда, что сначала рассматривали вариант сыграть без зрителей в Сочи, где до субботы тренировались парагвайцы, но они после теракта отказались?
— Не в курсе. Могу лишь сказать, что до звонка Максима Львовича мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке.
— В субботу утром успели провести тренировку?
— Нет. Но она и не планировалась. А дальше было собрание, на котором объявили, что второго матча не будет, поэтому всех распускаем по домам.
— После отмены матча продолжать сбор в Новогорске не имело смысла?
— Естественно. К чему готовиться-то?
— На сайте РФС про отмененную игру с Парагваем написано: «Стороны договорились, что матч может состояться в другой период времени». Хоть в 2024 году?
— Понятия не имею. Я знаю то же, что и вы. Ближайший матч сборной — с Белоруссией. В июне, на выезде. Об этом объявил Александр Дюков, президент РФС. Больше никакой информации у меня пока нет.
23 марта стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области.
22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.
24 марта объявлено днем общенационального траура.