Карпин — об отмене матча с Парагваем: «В субботу рано утром позвонил Митрофанов и сказал, что игры не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся матче с Парагваем.

— В какой момент поняли, что матч с Парагваем не состоится?

— Когда в субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, и сказал, что игры не будет.

— Правда, что сначала рассматривали вариант сыграть без зрителей в Сочи, где до субботы тренировались парагвайцы, но они после теракта отказались?

— Не в курсе. Могу лишь сказать, что до звонка Максима Львовича мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке.

— В субботу утром успели провести тренировку?

— Нет. Но она и не планировалась. А дальше было собрание, на котором объявили, что второго матча не будет, поэтому всех распускаем по домам.

— После отмены матча продолжать сбор в Новогорске не имело смысла?

— Естественно. К чему готовиться-то?

— На сайте РФС про отмененную игру с Парагваем написано: «Стороны договорились, что матч может состояться в другой период времени». Хоть в 2024 году?

— Понятия не имею. Я знаю то же, что и вы. Ближайший матч сборной — с Белоруссией. В июне, на выезде. Об этом объявил Александр Дюков, президент РФС. Больше никакой информации у меня пока нет.

23 марта стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

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