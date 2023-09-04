Карпукас о сборной России: «Надеюсь, получится дебютировать. Рад попаданию в итоговый список»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в итоговый список национальной команды на сентябрьский сбор.

«Очень рад, что попал в итоговый список. Надеюсь, что получится дебютировать. С кем скажут, с тем и буду играть. Мы профессионалы. Выезд в Египет? С удовольствием!» — сказал Карпукас «СЭ».

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября. Встречи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут матч в гостях против Катара на стадионе «Эль-Джануб».